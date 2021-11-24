أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - الرياض

تستضيف المملكة العربية السعودية، اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامى"، والذى يعقد هذا العام فى محافظة جدة تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون"، بمشاركة واسعة من مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامى لبحث القضايا المشتركة بين الجانبين، وتعزيز التعاون فى مواجهة التحديات القائمة.. ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى كرم جبر.

فيينا

يعقد مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه العادى، يناقش خلاله مجلس محافظى الوكالة تقرير لجنة المساعدة والتعاون الفنى والتحقق والرصد فى إيران، فى ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 لسنة 2015، إلى جانب تطبيق الضمانات فى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فى سوريا.. ومن المقرر أن يفتتح الاجتماع المدير العام رافائيل ماريانو جروسى، ثم يعقد مؤتمرًا صحفيًا فى ختام الاجتماع.

القاهرة

يلتقى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى، بأثريى المناطق الأثرية بالأقصر ومجموعة من المرشدين السياحيين بالقاعة الرئيسية بمتحف الأقصر، وذلك لتعريفهم بما تم إنجازه من أعمال بمشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف باسم طريق الكباش وأعمال الترميم التى تم تنفيذها بمعابد كل من الكرنك والأقصر وكذلك الخدمات التى تم توفيرها بالمنطقة الأثرية للزائرين من المصريين و للسائحين، بالإضافة إلى إعطائهم نبذة تاريخية عن المنطقة الأثرية ككل.

أكرا

تصل رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، إلى العاصمة الأوغندية "أكرا" فى زيارة تتم فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتجتمع خلالها فريدريكسن مع ممثلى الشركات الدنماركية ومنظمات المجتمع المدنى الغانية وتبحث آفاق التعاون بين الدنمارك وغانا.

الإسكندرية

تنتظم الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وكذلك ينتظم العمل بجميع المصالح الحكومية، بعد التعامل مع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة غير المتوقعة، التى شهدتها الإسكندرية.

الجيزة

تفتتح اليوم فعاليات مهرجان العسل المصرى، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة تحت شعار "ذهب مصر السائل"، والذى يستمر على مدار 4 أيام.