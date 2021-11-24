أول قطار إسبانى يصل خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المصادر، اليوم الأربعاء، أن الدفعة تضم 13 عربة مكيفة، وعربة بوفيه، وعربة باور، وجرار، تكون مجتمعة قطار، مؤكدة أن صفقة عربات القطارات الإسبانية تشمل توريد 6 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف)، وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، إذ ستشمل كل القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.
وأفادت بأن القطارات الـ6 التى ستوردها شركة تالجو تضم 90 عربة و6 جرارات تشمل 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفية، وأن هذه العربات صناعة إسبانية تصنعها شركة تالجو بجانب 6 جرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.
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