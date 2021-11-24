انطلاق بطولة الجمباز للجامعات المصرية برعاية وزيرى التعليم العالى والشباب

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جاء ذلك برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
يشارك فى البطولة "42" طالبًا وطالبة من "8" جامعات، وهى: "الألمانية الدولية، الألمانية بالقاهرة، 6 أكتوبر، الإسكندرية، القاهرة، حلوان، عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم".
شهد مراسم انطلاق البطولة صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وهشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وبسطويسى أحمد أحد رواد التربية الرياضية بالرياضة المصرية والعربية، وتامر العنانى المدير التنفيذى لنادى النادى فرع مدينة 6 أكتوبر، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.
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