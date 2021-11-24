للتيسير على المواطنين.. خدمات حديثة ورقمية بمجمع تراخيص طوسون بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - استعرض محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية براديو 9090، خلال مداخلة لـ برنامج "نهار جديد" بالتلفزيون المصرى، التيسيرات المقدمة داخل مجمع تراخيص طوسون المطور فى الإسكندرية.





وأوضح صابر، أنه تم تطوير المجمع، وتزويد الشبابيك بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين، والتى تعمل بنظام الترقيم الآلى لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، لاستكمال الدورة المستندية فى عدة دقائق وذلك برئاسة المقدم حاتم العتال رئيس المجمع والذى يؤكد على حسن التعامل مع المواطنين.

وقال صابر، إن الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية للعمل على تطوير الأداء والمنظومة الأمنية الحديثة للارتقاء بالأداء الأمنى لتقديم الخدمات الجماهيرية وتوفير جميع التسهيلات والتيسيرات للمواطنين بناء على توجيهات محمود توفيق وزير الداخلية، وفى إطار حرص مديرية أمن الإسكندرية على تقديم وتبسيط الإجراءات وحصول المواطن على الخدمة فى أسرع وقت.

وبناء على تعليمات اللواء محمود أبو عمره مساعد أول الوزير مدير أمن الاسكندرية، بتطوير وتحديث أساليب التفاعل والتعامل مع المواطنين فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف أحد محاورها إلى تقديم خدمات جماهيرية، وتطوير وحدات تراخيص المرور، والذى يساهم فى رفع الكفاءة والارتقاء بأحداث التقنيات مما يؤدى إلى مواكبة التقدم ويساهم فى تحقيق أهداف الوزارة، حيث تم تطوير وحدات تراخيص بالإسكندرية بإشراف اللواء حسام كمال لتصبح وحدات مطورة.

وأوضح صابر، أن الوزارة خصصت مكانا لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن واستراحة للمترددين على المجمع، كما يوجد ساحة متطورة للفحص الفنى مستحدثة بأحداث التقنيات، كما أن المجمع مكون من 3 طوابق يخدم مناطق سكان "سيدى بشر - العصافرة- الطابية- المندرة- المعمورة - أبوقير - منطقة طوسون"، لاستخراج رخص القيادة والسيارات وكذلك التجديد، كما يوجد نيابة لاستخراج شهادات المخالفات، ويوجد لجنة فنية مستحدثة برئاسة الرائد أحمد قنديل للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات، وتم تطبيق منظومة الملصق الالكترونى، ومنظومة التحصيل الالكترونى تابعتين للبريد المصرى داخل المجمع على مدار اليوم.

وتابع العميد محمود فاروق وكيل إدارة مدير مرور الإسكندرية، الخدمات داخل المجمع لتسهيل إجراءات المواطنين ومراجعة كافة الإجراءات والاشترطات الوقائية على جميع الوحدات.