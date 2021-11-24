وزيرا التنمية والتعاون يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ «قوى عاملة مصر»

جدة - نرمين السيد - وقع عَلِى مذكرة التفاهم من الوزارة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرو جوزيف غانم مدير المشروع ، وذلك بحضور ليزلى ريد رئيس هيئة المعونة الأمريكية فى مصر، والدكتور هشام الهلباوى مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى ولورا جونزاليس مدير مكتب النمو الاقتصادى فى مصر وعدد من العاملين فى المشروع.

ومن جانبه أشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن الهدف من مذكرة التفاهم هو خلق آفاقاً عملية عَلِى أرض الواقع لتعزيز التعاون بين الوزارة والمشروع لاستكمال نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وزيادة كفاءة سوق العمل وتشكيل مجلس اقتصادى اجتماعى للمشاركة فى وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية والدعم فى وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة بمحافظتين جديدتين إلى جانب استكمال بعض الأنشطة فى محافظة بنى سويف.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بصياغة استراتيجيات التنمية الاقتصادية لمحافظات الفيوم وسوهاج والمنيا والإسماعيلية، كما تم إعداد استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية للقطاعات الاقتصادية التى تتميز بها محافظة بنى سويف، مشيراً إلى سعى الوزارة لتعميم تطبيق برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية فى العديد من المحافظات فى ظل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة والذى أطلقته الحكومة المصرية لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتحديد احتياجات المحافظات وتصنيفها طبقاً للأولويات والاستخدام الأمثل للفرص والامكانيات التى تتميز بها كل محافظة ومشاركة القطاع الخاص فى خلق فرص عمل فى مختلف محافظات الجمهورية.

وقال اللواء محمود شعراوى، إنه مع نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة بنى سويف، بالتعاون المثمر والبناء بين وزارة التنمية المحلية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات - الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين بشأن تعزيز التعاون والشراكة من أجل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المحلية بهدف دعم الإنتاجية والتوظيف.

وأشاد شعراوى، بالتعاون المثمر والبناء والدائم مع وزارة التعاون الدولى فيما يخص أنشطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية فى كافة محافظات الجمهورية، وأعرب الوزير عن سعادته لاقتراب نهو الاستراتيجية المتكاملة للتنمية لمحافظة بنى سويف، معرباً عن أمله لامتداد تنفيذ الاستراتيجيات التنموية المتكاملة فى باقى المحافظات.

كما أشاد اللواء محمود شعراوى بالتعاون بين الحكومة المصرية والـ USAID مما يدل على أن مصر لديها استراتيجية واضحة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحاً أنه تم استعراض مشروع قوى عاملة مصر لتوفير فرص عمل للشباب وقد لاقت استحسانا كبيرا جدا من الحكومة المصرية حيث انه يساعد فى توطين أهداف التنمية المستدامة والهدف الاقتصادى للمعونة الامريكية لتطوير مستوى العمالة فى محافظة بنى سويف.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الاهتمام التى توليه الحكومة بالتنمية الاقتصادية المحلية حيث إن الحكومة تضع استراتيجية واضحة لإشراك القطاع الخاص، ومن نتائج العمل المشترك مع الشركاء الدوليين ووزارة التعاون الدولى المساعدة فى انخفاض نسب البطالة فى محافظات الصعيد وانخفاض الهجرة من الصعيد للوجه البحرى وهو خير دليل على نجاح تجربة الحكومة و نجاح الأنشطة التى تتم فيها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أهمية العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى يتم توقيعها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحفز جهود الدولة التنموية فى مجالات التعليم، والتعليم العالى، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتكامل مع الجهود الوطنية المبذولة فى مختلف مجالات التنمية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى إطلاق وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الأول من نوعه بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى وزارة التعاون الدولى للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار تحقيق أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وتحسين بيئة عمل المرأة فى القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالى للسيدات.

ونوهت "المشاط"، بأن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنعكس أيضًا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية وزيادة دوره فى مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.

و أعلنت "المشاط"، عن توقيع 7 اتفاقيات منح فى نوفمبر الجارى، مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، فى إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائى، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية فى مختلف المجالات.

ومن جانبها قالت ليزلى ريد رئيس هيئة المعونة الأمريكية فى مصر، إن الوكالة تسعى لتعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة من خلال الشراكات فى مجالات متعددة تتوافق تلك الاتفاقيات مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية، وخطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، كما تتوافق مع إتاحة فرص العمل والنمو المتحقق من خلال القطاع الخاص.

وأعربت ليزلى ريـد، عن سعادتها لحضور توقيع هذه المذكرة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تشكل مجالس شراكة اقتصادية بمحافظتين جديدتين لتحديد الإمكانيات والاحتياجات الاقتصادية لهاتين المحافظتين رفع كفاءة سوق العمل، وذلك استكمالا لنجاح الشراكة بين المعونة ووزارة التنمية المحلية فى انشاء مجالس شراكة اقتصادية فى محافظة بنى سويف.

وأضافت ليزلى إن توقيع هذه الاتفاقية بمثابة خطوة جديدة فى مسيرة التنمية حيث نقوم بتشكيل مجالس شراكة اقتصادية بمحافظتين جديدتين للوصول إلى زيادة كفاءة سوق العمل، ونسعى دوما وراء تحقيق الأثر التنموى على المواطنين وخاصة الشباب وربط مهاراتهم بسوق العمل على الصعيد المحلى والقومى.

كما أعربت ليزلى عن سعادتها ان يكون هناك وزيران يشهدان بدء النشاط لمشروع قوى عاملة مصر والممول من الوكالة الأمريكية ويقودان مسيرة التنمية فى مصر.

وعبر جوزيف غانم مدير عام مشروع قوى عاملة مصر عن سعادته بالتعاون الدائم مع وزارة التنمية المحلية من قبل وتطلعه للعمل لسنين جديدة حيث أكد إنه سوف يتم حصد نجاحات عديدة أكبر فى المستقبل.

كما أكد هشام الهلباوى مدير برنامج تنمية الصعيد، أن هذه الفترة شهدت عدد كبير من المشروعات التنموية للوزارة مع الشركاء فى التنمية ومنها الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والـ GIZ وجهات أخرى الى جانب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وهذا الانفتاح من قبل الوزارة مع شركاء التنمية هو تطور عظيم فى شتى المجالات.