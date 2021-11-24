عبد العاطى يكرم ٢٢ من المتدربين الصوماليين

- تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي "الإدارة المتكاملة للمياه والاراضى"

- الدكتور عبد العاطى : إمكانيات تدريبية متميزة تمتلكها الوزارة ، ونعمل على رفع قدرات المتخصصين بالدول الافريقية الشقيقة

شهد السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري حفل تكريم عدد (٢٢) متدرب من دولة الصومال الشقيقة وتسليمهم شهادات اتمامهم للبرنامج التدريبي في مجال "الإدارة المتكاملة للمياه والاراضى".

وقد رحب الدكتور عبد العاطى بالمتدربين الصوماليين بوجودهم في مصر ، مهنئا بإجتيازهم للبرنامج التدريبي ، ومعربا عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منه فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى ، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بدولة الصومال الشقيقة.

وصرح الدكتور عبد العاطى ان هذا البرنامج التدريبى يهدف لرفع وبناء قدرات المتدربين الصوماليين من العاملين بمراكز المعلومات بالهيئات والوزارات المختلفة بالصومال ، مشيرا لما تقدمه الوزارة من دورات تدريبية اقليمية متنوعة تهدف لرفع قدرات المتخصصين بالدول الافريقية الشقيقة.

وأشار الدكتور عبد العاطى للإمكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة ، مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

الجدير بالذكر انه تم عقد البرنامج التدريبى بمقر مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة خلال الفترة من يوم الاحد الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ نوفمبر الجارى بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.