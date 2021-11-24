وزير التنمية المحلية يتفقد اليوم الاستعدادات النهائية لأعمال مشروع تطوير محيط طريق...

وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الي محافظة الأقصر لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باحتفالية احياء طريق الكباش ، والتي تقام غداً الخميس ، وذلك فى إطار الزيارات المكثفة التى يقوم بها وزير التنمية المحلية لمدينة الأقصر، على مدار الشهور الماضية لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء للإنتهاء من الأعمال المتعلقة بمشروع إحياء طريق الكباش وإستعادة الوجة الحضارى والتاريخى لمدينة الأقصر بوصفها أكبر متحف مفتوح بالعالم وتعزيز المقومات السياحية والآثرية والاقتصادية بالمدينة .

ومن المقرر أن يقوم اللواء محمود شعراوى والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتفقد اللمسات الأخيرة للأعمال التي نفذتها المحافظة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير وأحد المكاتب الاستشارية لعمل التصميمات المعمارية وتنفيذ بعض الأعمال المطلوبة من تطوير ورفع كفاءة طريق الكباش ودهان واجهات المنازل وأعمال التشجير والتجميل بطول الطريق وبعض الأعمال الآخري.