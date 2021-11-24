توقفت حركة معديات مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التى أدت إلى انعدام الرؤية بالمجرى الملاحى بقناة السويس، فضلاً عن إصابة الشوارع والميادين بتكدس السيارات. ورصد مراسل "صوت الأمة" توقف السيارات بالشوارع والميادين خشية وقوع حوادث بالطريق العام. ومن جهة أخرى قامت هيئة قناة السويس ، بفتح كوبرى النصر أمام السيارات القادمة من بورسعيد / بورفؤاد لتسيير حركة المرور للعاملين بالمحاكم والديوان والمديريات وكافة المصالح الحكومية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقف حركة المعديات بسبب شبورة كثيفة تغطى سماء مدينتى بورسعيد وبورفؤاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.