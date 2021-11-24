/662776/أهم-مباريات-اليوم-منافسات-قوية-بدوري-أبطال-أوروبا

يشهد اليوم الأربعاء على ختام منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تتخل فيها العديد من المنافسات القوية، على رأسهم مواجهة اتليتيكو مدريد وميلان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تحسم بعض من مباريات اليوم دور التأهل للدور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال، ومنها لم يحسم بعض في معظم المجموعات، لتواصل المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

مباريات دوري الأبطال اليوم:

اتليتيكو مدريد وميلان، الساعة العاشرة مساء.

ليفربول وبورتو، الساعة العاشرة مساء.

كلوب بروج ولايبزيج، الساعة العاشرة مساء.

مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، الساعة العاشرة مساء.

شيريف وريال مدريد، الساعة العاشرة مساء.

سبورتينج لشبونة وبروسيا دورتموند، الساعة العاشرة مساء.

بشكتاش وأياكس، الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

إنتر ميلان وشختار دونتسك، الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

مباريات الدوري الأوروبي

سبارتاك موسكو ونابولي، الساعة الخامسة والنصف مساء.

برشلونة وبنفيكا

تعادل فريق برشلونة مع نظيره بنفيكا بدون أهداف على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وأتسحوذ برشلونة على مجريات المباراة وحاول أن يسجل خلالها، ولكنه فشل في تحقيق الفوز، وحافظ دفاع بنفيكا وحارسه على نظافة شباكهم، وخرجوا بنتيجة جيده لهم خارج ملعبهم.

وبذلك النتيجة أرتفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 7 في المركز الثاني، بينما ظل بنفيكا ثالثاً بـ5 نقاط، لتحسم الجولة الأخير المتأهل الثاني من المجموعة مع بايرن ميونيخ الذي تأهل بشكل رسمي بعد حصده إلى 15 نقطة.

تشيلسي ويوفينتوس

حقق تشيلسي فوز كبير على نظيره يوفنتوس بنتيجة 4/0 على ملعب "ستامفور بريدج" ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقدم تشيلسي لقاء قوي تحت قيادة توخيل، وكانوا مسيطرين على مجريات اللقاء بينما لم يظهر يوفنتوس بشكل جيد خلال المبارة وأستقبلت شباكهم 3 أهداف.

وأفتتح الأهداف تريفوه تشالوباه في الدقيقة 25 ثم عزز رييس جيمس بالهدف الثاني في الدقيقة 55، وأختتم هودسون أودي بالهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق، ليفوز تشيلسي في الأخير بثلاثية نظيفة، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أحرز فيرنر الهدف الرابع.