النائب محمد السباعي بندوة دوت الخليج :"أتواجد وسط أهلي وناسي بالشرقية دائما.. بجانب دوري تحت القبة".. ونطمح من البنك الزراعى الكثير 

/662779/النائب-محمد-السباعي-بندوة-تحيا-مصر-أتواجد-وسط-أهلي-وناسي-بالشرقية-دائما-بجانب-دوري-تحت-القبة-ونطمح-من-البنك-الزراعى-الكثير

تحدث النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن الدور الخدمي الذي يقوم به، وعلاقته مع أهالي دائرته بالشرقية وبالتحديد قرية الليخوة بالحسينية، وذلك بندوة موقع دوت الخليج والتي أدارها الزميل محمود فايد.

محمد السباعي بندوة موقع دوت الخليج

نائب الشرقية

وقال النائب محمد السباعي أن الدور الخدمي، غير منوط به كنائب بمجلس الشيوخ ،ولكنه يسعى دائما لتحقيق الأفضل، مردفا أنه مقيم في قرية اللخيوة التابعة لمركز الحسينية بالشرقية، مشيرا أن مركز الحسينية من المراكز التي دخلت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وهذا الأمر يزيل الكثير من الاعباء من على كاهل النواب.

وأكد السباعي تواجده بشكل مستمر مع أهالي الدائرة، حيث ان دور النائب ليس دائما تحت القبة، ولكن يجب أن يتم سماعهم ونقل نبضهم، حيث أن النائب بجانب دوره الرقابي والتشريعي، يجب أن يوازن أيضا بين الدور الخدمي، وهو ما يسعى إلية المواطن، وبالتالي على النائب أن يحقق التوازن بين هذه الادوار والتواجد في كل الجوانب حتى يحدث التأثير والأثر المطلوب.

وأعرب السباعي عن فخره واعتزازه لحصوله على منصب وكيل اللجنة الزراعية بمجلس النواب بدور الانقاد الثاني، منوها في حديث إلى أولويات اللجنة والمتمثلة في مناقشة الأمور المتعلقة بالموارد الزراعية والمائية، والعمل وفق استراتيجية واضحة ومتكاملة .

وعن دور البنك الزراعي وأهمية دوره في دعم الفلاح المصري، موضحا أنه من أهم الؤسسات المعنية بتيسير وضع الفلاح المصري، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير باللجنة تم استضافة رئيس البنك الزراعي المصري، للاضطلاع على مجهودات البنك ومعرفة المعوقات التي تواجه المزارع، حتى نكون حلقة وصل بيننه وبين الفلاحين، حيث أنه يقوم بدور جيد، ولكن نطمح للأفضل دائما وتحقيق المزيد.

واختتم السباعي حديثه قائلا أن اللجنة معنية بكل ما يهم الفلاح المصري والامن الغذائي من كافة الجوانب، موجها التحية لرؤساء لجان الزراعة بالنواب والشيوخ لأدوارهم الكبيرة في المجلسين، والتنسيق الكامل بينهم والاهتمام بكافة الامور بالزارعة. محمود