لأول مرة بعد رحيله..أسامة أنور عكاشة يشارك في الماراثون الرمضاني 2022..«تفاصيل»

/662784/لأول-مرة-بعد-رحيلهأسامة-أنور-عكاشة-يشارك-في-الماراثون-الرمضاني-2022تفاصيل

يعيد رمضان القادم 2022، الكاتب الكبير الراحل أسامة انور عكاش للساحة الفنية لأول مرة بعد رحيله عن عالمنا، وذلك من خلال مسلسل جديد بعنوان «راجعين يا هوا».

دوت الخليج يرصد مشاركة أسامة أنور عكاشة في رمضان 2022 بمسلسل «راجعين يا هوا»

ويعد مسلسل «راجعين يا هوا»مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب أسامة انور عكاشة، وسيخرجه محمد سلامة الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته "رحيم و"الحرامي" و"نصيبي وقسمتك" ومسلسل "موسى".

معلومات عن أسامة أنور عكاشة

الجدير بالذكر أن أسامة أنور عكاشة كاتب روائي ومسلسلات وأفلام ومسرحيات مصري، وهو أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، وتعتبر أعماله التلفزيونية الأهم والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي ومن أهم أعمال السينمائية كلا من "كتيبة الإعدام، تحت الصفر، الهجامة، ودماء تحت الأسفلت، الطعم والسنارة، الاسكندراني"، ليأتي المخرج رؤوف عبدالعزيز ويضيف عمل جديد من أعماله لتاريخه في السينما المصرية بعد وفاته وهو فيلم "الباب الأخضر".

فيلم الباب الأخضر لرؤوف عبد العزيز

من ناحية أخرى، انتهى المخرج رؤوف عبدالعزيز التحضيرات لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الباب الأخضر» للكاتب الراحل أسامه أنور عكاشة ويخوض بطولته الفنان المتألق إياد نصار.

ويجسد الفنان إياد نصار خلال أحداث فيلم «الباب الأخضر» دور دكتور جامعي، وتدور أحداث الفيلم في التسعينات حول إنتشار فيرس جديد يعاني منه الجميع، ويشبه نفس الظروف التي نمر بها حاليًا.

ووقع الإختيار على الفنانة الشابة سهر الصايغ لخوض البطولة النسائية لفيلم «الباب الأخضر» أمام إياد نصار، ويتولى المخرج رؤوف عبدالعزيز إخراج فيلم «الباب الأخضر» في تجربة سينمائية مختلفة من نوعها وذلك بعد العديد من المحاولات بينه وبين ورثة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وانضم للبطولة الفيلم كلا من إياد نصار و محمود عبد الغني.

ويتناول الفيلم قضية انتشار فيروس جديد يعاني منه الجميع ويعجز أمامه الطب، لحين اكتشاف العلاج وهو ما يشبه الظروف التي نمر بها خلال الفترة الحالية، وهي من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وقصة الفيلم تدور حول أكثر من بطل، ويتناول تفاصيل الحياة اليومية للشخصية المصرية.