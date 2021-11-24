/662785/علاء-قريطم-حياة-كريمة-قفزة-كبرى-للمستقبل-وإنشاء-330-مجمع-صناعي-يخلق-فرص-عمل-مستدامة

قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان المبادرات الرئاسية مدهشة لمصر والعالم كله، كما انها غير مسبوقة وفق مختلف المعايير، مؤكدا انها لا تقتصر على تطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية في الريف وتجديد مؤسساته المختلفة، ولكنها تتخطى ذلك لفتح فرص عمل دائمة لسكان الريف، عبر عشرات من المجمعات الصناعية التي تم إقامتها وتسلم كاملة المرافق لأصحابها في مراكز وقرى حياة كريمة.

دوت الخليج يرصد تعليق علاء قريطم بشأن حياة كريمة

حياة كريمة

واشار قريطم خلال تصريحات له اليوم، الي إنشاء 330 مجمعا صناعيًا حرفيا فى 52 مركزا فى مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى، كما سيتم تسليمها كاملة المرافق، تشمل وتأوي الحرفة والتصنيع وتربط بشبكة تسويق الكترونية.

وافاد عضو مجلس النواب، إن ربط الصناعة في الريف بمراكز الانتاج عبر المجمعات الصناعية، في قرى حياة كريمة يقلل من تكلفة النقل ويحقق هدفا بيئيا وتنمويًا مستداما، موضحا ان المواد الخام متوافرة بجوار مجمعات التصنيع، وهذا كان مطلبًا رئيسيًا لملايين المصريين عبر سنوات.

واختتم بأن مبادرة حياة كريمة قفزة كبرى نحو المستقبل، تغير حياة عشرات الملايين من المصريين، وتتيح حياة عصرية مميزة وتعمل على تجديد مختلف المرافق والبنية التحتية وتؤهل للحاضر والغد بتوجيهات الرئيس السيسي.

هذا وتشهد جلسات أعمال مجلس النواب الأاسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة وطلبات الإحاطة.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأوزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.