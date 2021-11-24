وزير التنمية يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالية طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الزيارات المكثفة التى يقوم بها الوزير لمدينة الأقصر، على مدار الشهور الماضية، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء للانتهاء من الأعمال المتعلقة بمشروع إحياء طريق الكباش واستعادة الوجه الحضارى والتاريخى لمدينة الأقصر بوصفها أكبر متحف مفتوح بالعالم وتعزيز المقومات السياحية والأثرية والاقتصادية بالمدينة.

ومن المقرر أن يقوم وزير التنمية المحلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتفقد اللمسات الأخيرة للأعمال التى نفذتها المحافظة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير وأحد المكاتب الاستشارية لعمل التصميمات المعمارية وتنفيذ بعض الأعمال المطلوبة من تطوير ورفع كفاءة طريق الكباش ودهان واجهات المنازل وأعمال التشجير والتجميل بطول الطريق وبعض الأعمال الأخرى.