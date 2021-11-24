بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا أمس لمتابعة خطط إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالى الغربى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى بهدف متابعة موقف إقامة وتطوير مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالى الغربى، والمواقع المقترحة للمشروعات المختلفة بالمدينة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة لبدء تنفيذ المشروع فى أقرب وقت، على غرار مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن توجيهات القيادة السياسية تتمثل فى العمل على تنمية الساحل الشمالى الغربى وفقًا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضى، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.