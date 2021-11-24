وزير الدفاع يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء (صور)

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وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرورعلى ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين، وأدار حوارًا مع المجندين أشاد خلاله بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية.. كما أعرب عن سعادته بتفهم كل عناصر المنظومة لطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر، وأثنى على منظومة التدريب التى يتم من خلالها توفير الرعاية الكاملة والتأهيل القتالى الراقى لمقاتلى شمال سيناء.
وعقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء مع رجال الجيش الثانى الميدانى فى إطار الحرص على التواصل الدائم مع المقاتلين بكل المناطق العسكرية والجيوش الميدانية، إذ بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثانى الميدانى أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى، فضلاً عن متابعتها المستمرة لكافة المهام العملياتية والأنشطة التدريبية التى تنفذ بنطاق الجيش.
وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى لما يقدموه من بطولات وتضحيات للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكل مدن وقرى شمال سيناء.
وأشاد بالدور الذى يقوم به أبطال القوات المسلحة لتهيئة المناخ الآمن لاستمرار عملية التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة لكل أبناء سيناء.. كما أعرب عن تقديره للدور الوطنى الذى يقوم به شيوخ وعواقل سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار.
وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات محليًا وإقليميًا وعالميًا، مطالبهم بضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التى قد توكل إليهم بكفاءة واقتدار، كما قام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من المتميزين تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى وآداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفانى وإخلاص.
حضر التفقد واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .
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