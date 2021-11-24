جامعة الإسكندرية: نبحث تسويق برامج الدراسات العليا لجذب الطلاب الوافدين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد، مساء أمس الثلاثاء، أنه يتم بحث إنشاء لجنة متخصصة لتسويق البرامج التعليمية بمرحلة الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية.





وأضاف الغندور أن هذه اللجنة ستكون منوطة بوضع خطة لتسويق البرامج التعليمية المختلفة بمرحلة الدراسات العليا، وذلك بغية جذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة الإسكندرية. ولفت الغندور أن تسويق البرامج التعليمية بالجامعة يأتى ضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية التى وضعها الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية لتحقيق تدويل التعليم وتحقيق تكامل تام بين البرامج التعليمية المختلفة واحتياجات سوق العمل، وتعريف الجمهور بالبرامج التعليمية المختلفة التى تقدمها لهم جامعة الإسكندرية. وأضاف الغندور أن تسويق البرامج التعليمية أصبح اتجاه عالمى تنتهجه العديد من الجامعات الدولية لكونه عنصرا هاما جدا فى الاعتماد على التمويل الذاتى للمؤسسات الكبرى. كما وافق مجلس الجامعة على العديد من مذكرات التفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة برشلونة وجامعة تيشك الدولية وجامعة الأزهر والمجلس العربى للمياه والمجلس العربى للمياه Arab water council، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، والمركز القومى لبحوث المياه وشركة ENSOL، ومجموعة Sekem، وشركة دار جان، ومركز بحوث الصحراء بالقاهرة، ومعهد علوم المياه والطاقة التابع لجامعة pan African University بالجزائر، وقطاع التدريب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

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