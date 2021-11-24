تحويل 774 ألف جنيه مستحقات 22 عاملا مصريا غادروا الأردن

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 57 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 22 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.





وأوضح سعفان وفقا لبيان الوزارة اليوم، أن إجمالى المستحقات بلغ 49 ألفا و449 دولاراً أى ما يعادل 774 ألفا و385 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة. من جهته قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، إن الوزير تلقى تقريرا من طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع الوزارة من هنا، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ للاستعلام عن الأسماء. وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن إلى أنه فى حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، مؤكدا أنه سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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