كوبرى جنيفة.. إنجاز على طريق نفق الشهيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية، لهيئة الطرق والكبارى، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر استعراضا مشرفا لما أنجز من أعمال فى كوبرى جنيفة الذى يهدف لحل التقاطع السطحى لطريق نفق الشهيد أحمد حمدى مع طريق امتداد چ‍نيفة.





وبحسب ما أظهر الفيديو، فإن الكوبرى يخدم القادم من طريق چ‍نيفة إلى وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى وكذلك للمتجه لطريق القاهرة السويس. ويعمل الكوبرى أيضا كدورانات للخلف للقادم من نفق الشهيد أحمد حمدى وكذا للقادم من اتجاه الـ109 طريق السويس. لمشاهدة الفيديو من هنا

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