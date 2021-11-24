صور.. وزير الرى يكرم 22 متدربا من الصومال

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى أن الوزارة تمتلك إمكانيات تدريبية متميزة، مثل المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، والذى يعد جهة معتمدة لدى منظمة "اليونسكو" من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كل معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.





جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والرى فى حفل تكريم 22 متدربا من الصومال وتسليمهم شهادات إتمامهم للبرنامج التدريبى فى مجال "الإدارة المتكاملة للمياه والأراضى".

وأعرب عبد العاطى عن أمله فى تحقيق الهدف المرجو فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالصومال.

وقال وزير الرى، إن هذا البرنامج التدريبى يهدف لرفع وبناء قدرات المتدربين الصوماليين من العاملين بمراكز المعلومات بالهيئات والوزارات المختلفة بالصومال، مشيرا إلى ما تقدمه الوزارة من دورات تدريبية إقليمية متنوعة تهدف لرفع قدرات المتخصصين بالدول الإفريقية الشقيقة، بالإضافة للدورات التدريبية التى ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الإفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنويا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة. جدير بالذكر أنه تم عقد البرنامج التدريبى بمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الماضى وحتى يوم أمس الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

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