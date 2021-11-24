لأول مرة منذ 10 سنوات.. فنادق الأقصر «كومبليت»

جدة - نرمين السيد - وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنه ولأول مرة منذ نحو 10 سنوات، ترفع فنادق الأقصر شعار كاملة العدد، حيث امتلأت الفنادق العائمة والثابتة بالسائحين من مختلف الجنسيات، تزامنا مع الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش والمقرر لها غدا السابعة والنصف مساء.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن لجنة السياحة الثقافية بالتعاون مع جسر الحضارات تستضيف 15 فنانا عالميا ما بين فنان مصور وفنان رسام لتوثيق الاحتفالية العالمية.