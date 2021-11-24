مايا مرسي تستقبل مديرة الحماية الاجتماعية وقطاع العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال...

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السيدة أنوش بجانيان مديرة الحماية الاجتماعية وقطاع العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة البنك الدولي لبحث سبل التعاون من الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تمكين المرأة، إلى جانب التعرف على جهود مصر في هذا المجال .

رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيدة أنوش بجانيان والتى تزور مصر حاليا، مشيدة بالتعاون القائم بين الجانبين في العديد من القطاعات، وتطلعها إلى المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

و فيما يتعلق بمشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمرأة ودورها في تذليل العقبات أمامها في سبيل المشاركة بصورة أكبر في سوق العمل.

كما أكدت رئيسة القومي على أهمية تشجيع المرأة على العمل في القطاع الخاص من خلال إتاحة الظروف الملائمة التي تسمح للمرأة بالقيام بعملها على أكمل وجه.

وأضافت الدكتورة مايا أن النساء أثبتن أنهن قادرات على العمل من المنزل لاسيما خلال جائحة كورونا، مشيرة إلي ما يمثله ذلك من حافز للقطاع الخاص لتوظيف المزيد من النساء.

أكدت دكتورة مايا على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات والوزارات في كافة المجالات لتوحيد الجهود، مشيرة الى مبادرة "حياة كريمة" التي تدعمها كافة الوزارات والأجهزة المعنية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.

أشادت السيدة أنوش بتقدم مصر الملحوظ في ملف المرأة، مهنئة الدكتورة مايا مرسي على الجهود التي قامت بها من أجل تمكين المرأة، مؤكدة على أهمية مواجهة التحديات التى تعيق دخول المرأة أو استمرارها في سوق العمل المصري.