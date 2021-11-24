لا تهاون في حق الدولة.. 38 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 38 قراراً إدارياً جديداً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن (القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى "حماية أملاك الهيئة سابقاً" – الفيوم الجديدة – أسيوط الجديدة – أخميم الجديدة – الوراق الجديدة).
وشدد الجزار، على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.
وقال إن التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو عدم الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب إقامة مبان وأسوار وأنشطة مخالفة ببعض قطع الأراضي الأخرى بمناطق مختلفة، وأنشطة زراعات وكافيتريا وورشة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.
ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولي أجهزة مدن (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – الفيوم الجديدة – أسيوط الجديدة – أخميم الجديدة – الوراق الجديدة)، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
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