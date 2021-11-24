/662788/هبوط-أسعار-الحديد-ينعش-سوق-الأسمنت-ومواد-البناء-الأخرى

مازالت أسعار الأسمنت ثابتة على نفس أرقام الأمس، مع ثبات عام في قطاع المقاولات ومواد البناء، في ظل الهدوء الشتوي الذي تشهده الأسواق.

دوت الخليج

انخفاض أسعار الحديد

وإلى أن تظهر في الأسواق اسعار جديدة للحديد بوصول كميات مستوردة من الحديد بعد قرار إلغاء الرسوم الحمائية على الحديد المستورد، وبحكم السوق فإن هبوط أسعار الحديد المتوقع سوف ينعش قطاع العقارات ويزيد الطلب على مواد البناء الأخرى مثل الأسمنت ، ما يؤدي إلى تحريك الأسعار.

الأسمنت هو أحد أهم مواد البناء، ولا يوجد مبنى حول العالم ، صغيراً أو كبيراً، أيًا كان نوعه أو الهدف من إنشائه، إلا وستجد الأسمنت أحد مكوناته الرئيسية، بل لا يمكن بناؤه بدون أسمنت.

شهدت أسعار الأسمنت اليوم ثباتاً على نفس أسعار الأمس

أولا – الأسمنت العادي البورتلاندي :

يُصنع الأسمنت البورتلاندي من خليط من الحديد ، الألومنيوم ، الكالسيوم ، سيليكات الكالسيوم ، والسيليكون، ويستخدم في كافة الأغراض، ومنه أسمنت سريع التصلب، أسمنت منخفض الحرارة، أسمنت فقاعي.

أسعار الأسمنت العادي البورتلاندي اليوم في مصر

أسعار اسمنت المسلح اليوم من 1110 جنيه، إلى 1110 جنيه

أسعار أسمنت النصر اليوم من 1060 جنيه، إلى 1070 جنيه

أسعار أسمنت الممتاز اليوم من 1070 جنيه، إلى 1080 جنيه

أسعار أسمنت الصعيد اليوم من 750 جنيه، إلى 750 جنيه

أسعار أسمنت وادي النيل اليوم من 1040 جنيه، إلى1050 جنيه

سعر اسمنت المخصوص اليوم من 1070 جنيه، إلى1070 جنيه

سعر اسمنت سيناء اليوم من 940 جنيه، إلى 940 جنيه

سعر اسمنت السويس اليوم من 1020 جنيه، إلى 1070 جنيه

سعر اسمنت حلوان اليوم من 1070 جنيه، إلى1070 جنيه

سعر اسمنت السويدي اليوم من 1110 جنيه، إلى 1110 جنيه

سعر اسمنت قنا (المسلة) اليوم من 1020 جنيه، إلى 1020 جنيه

سعر اسمنت الماكس اليوم من 855 جنيه، إلى 855 جنيه

سعر أسمنت بلادي اليوم 755 جنيه 755 جنيه

سعر اسمنت العامرية عادة اليوم من 1050 جنيه 1050 جنيه

سعر اسمنت البرج اليوم من 890 جنيه، إلى 890 جنيه

سعر اسمنت تايتان اليوم من 1030 جنيه، إلى 1030 جنيه

سعر اسمنت الدلتا اليوم من 710 جنيه، إلى 715 جنيه

ثانياً- الأسمنت الأبيض:

يتم تصنيعه من الحجر الجيري، الرمل الأبيضن الكوارتز، والكاولين، الصلصال الصيني، والجص.

ويضاف إلى الخليط أكسيد الحديد وأكسيد المنجنيز، ويتميز بصلابة أقوى من العادي

ويتم استخدام الأسمنت الأبيض في ترميم الشقوق، وتزيين الجدران والأسقف وترميم الآثار والمنحوتات ، وإنتاج البلاط، والخرسانة البيضاء.

أسعار الاسمنت الأبيض اليوم في مصر:

أسعار الأسمنت الأبيض العادة اليوم من 2500 جنيه، إلى 2500 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض سوبر سيناء اليوم من 2450 جنيه، إلى 2450 جنيه

سعر الأسمنت الأبيض سوبر رويال اليوم من 2380 جنيه، إلى 2400 جنيه

سعر الأسمنت الأبيض رويال العادة اليوم من 2430 جنيه، إلى 2430 جنيه

سعر الأسمنت الواحة الأبيض اليوم من 2420 جنيه، إلى 2430 جنيه

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم بمصر:

سعر أسمنت العمران اليوم من 655 جنيه، إلى 660 جنيه

سعر اسمنت النخيل اليوم من 740 جنيه، إلى 745 جنيه

سعر اسمنت الواحة المخلوط اليوم من 820 جنيه، إلى820 جنيه

سعر اسمنت العمران المخلوط اليوم من 888جنيه، إلى 888 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم (سريع التصلد) اليوم

سعر اسمنت أسيك سي وتر اليوم من1080 جنيه، إلى1080 جنيه

سعر اسمنت قاهر البحار اليوم من 1150 جنيه، إلى 1150 جنيه

سعر اسمنت السويس سى ووتر اليوم من 1140 جنيه، إلى1140 جنيه

سعر اسمنت السويدى المقاوم اليوم من 1150 جنيه، إلى 1150 جنيه