ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً ومحليًا

اتجهت أسعار الذهب العالمية، اليوم، نحو الارتفاع رغم استقرار إيجابي للدولار الأمريكى، وفي انتظار بيانات الاقتصاد الأمريكي اليوم، أكبر اقتصاد عالمي، والذي سيشهد اليوم إعلان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عُقِد بداية الشهر.

وقبل الساعة الخامسة فجر اليوم بتوقيت جرينتش، حققت عقود الذهب الآجلة تسليم فبراير القادم صعوداً بنسبة 0.18% ليصل سعر الأونصة(الأوقية) 1,793.10$ وكانت الافتتاحية عند 1,789.80$ للأونصة

ويأتي ذلك في ظل توقعات عودة شبح التضخم وتراجع الدولار والعملات الرئيسية خاصة ف يامريكا وبريطانيا قبل انتشار موجة التضخم ، وهو ما يدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن للأستثمار.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24- 11 -2021م في مصر

وحققت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً بمقدار 6 جنيهات للجرام، وتنتظر الأسواق موجة تصحيحية لتعويض خسائر الفترة الماضية.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت دورة انخفاض، حيث بلغت إجمالي قيمة الانخفاضات في الفترة الماضية نحو جنيها مصرياً.

وتأثرت أسعار الذهب اليوم في مصر بموجة ارتفاع اسعار الذهب اليوم عالمياً.

أسعار الذهب اليوم بمصر جرام عيار 14 = 522جنيهًا

أسعار الذهب اليوم بمصر جرام عيار 18 = 671جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بمصر جرام عيار 21 = 783جنيهًا

أسعار الذهب اليوم بمصر جرام عيار 24 = 894جنيها

أسعار سبائك الذهب اليوم بمصر

أسعار سبيكة الذهب 5 جرامات = 3915جنيها.

أسعار سبيكة الذهب 10 جرامات = 7830جنيها.

أسعار سبيكة الذهب 20 جراما = 15660جنيها.

سعر جنيه الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب اليوم زنة 8 جرامات = 6314جنيهًا.

هذا، وتنتظر الأسواق العالمية صدور القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي اليوم كأكبر اقتصاد عالمي

وتشير التوقعات إلى اتساع الاقتصاد الأكبر عالمياً بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من 23021 م، وكانت القراءة باتساع 2.0% في القراءة الأولية السابقة.

كما يكشف الاقتصاد الأمريكي تفاصيل مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي ، وأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وسط توقعات بصعود بنسبة 0.2% مقابل تراجع 0.3% في سبتمبر الماضي، وهي مؤشرات تشير لانتعاش اقتصادي.