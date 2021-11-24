تناقضات بالجملة..مشروعات أوراسكوم ومخالفات «زد» ترد على نجيب ساويرس 

/662808/تناقضات-بالجملةمشروعات-أوراسكوم-ومخالفات-زد-ترد-على-نجيب-ساويرس

يناقض الملياردير نجيب ساويرس نفسه في الكثير من المواقف، خاصة التي يهاجم فيها الدولة المصرية وكياناتها الوطنية، ليظهر امام وسائل الإعلام العالمية والدولية بمظهر المظلوم الذي يواجه مضايقات في عمله بالقطاع الخاص، وهو العكس من ذلك تماما حيث يسيطر بشكل كبير على مشروعات كبرى وعملاقة تعاونه فيها الدولة المصرية.

ويرصد دوت الخليج تمادي نجيب ساويرس في إدعاء المظلومية، على الرغم من ارتكابه العديد من المخالفات عبر مشروعاته التي استدعت تحركات نيابية وبرلمانية في السابق، وتحديدا مشروع «زد الشيخ زايد»، وذلك بخلاف سلسلة أعمال شركة أوراسكوم التي لاتعاني في الأسواق بأي شكل مثلما يدعي ساويرس.

تدخل نيابي

كان ولايزال التدخل النيابي لإظهار مساوئ مشروعات نجيب ساويرس حاضرا، ففي السابق، وخلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان، وقد وجه أعضاء مجلس النواب انتقادات حادة لمشروع «زد الشيخ زايد» حيث انهالت طلبات الاحاطة في مجلس النواب ضد رجل الاعمال تطلب وضع حد فاصل لافعال الرجل وتجاوزاته التي طفح الكيل منها حيث تقدم النائب هشام حسين، بطلب إحاطة، للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مخالفات مشروع زد الشيخ زايد.

وقال خلال طلب الاحاطة أن مدينة 6 أكتوبر تشهد خلال هذه المرحلة مخالفات تضر البنية التحتية لها من خلال الارتفاعات التي يتم تنفيذها بأكثر من مشروع وعلى رأسها مشروع «زد الشيخ زايد» من قبل شركة أوراسكوم للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس، ببلوغ ارتفاعات الأبراج 20 دورًا بما يزيد على 60 مترا، وهو الأمر الذي يتم تبريره بأنه تعويض لترك مساحات على المستوى الأراضي، وهو أمر غير مقنع خاصة أنه سيكون بلا عائد على الدولة ومخالف لكل ضوابط الحالات المشابهة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية كالتجمع الخامس.

شركة أوراسكوم

على النقيض تماما مما يشكو نجيب ساويرس الذي أدمن إثارة الجدل حوله بتصريحات وهمية، فإن شركة إوراسكوم التى يملكها، تملك حرية التحرك والتوسع في السوق المصري كما تشاء ودون أية مضايقات، الأمر الذي تظهره بشكل رسمي الأرقام المجردة التي لاتكذب، فخلال الفترة الماضية، حصلت شركة أوراسكوم على عقود لتنفيذ أطول خط للمونوريل القطار الكهربائي فى العالم بمصر.

كما حظيت أوراسكوم بالفرص الهائلة المرة تلو الأخرى، حيث قامت بتوقيع عقود جديدة في 2020 بقيمة 2 مليار دولار، والتى بموجبها جرى تفعيل عقود شملت مترو القاهرة و«اللوجيستيات والطرق السريعة والأعمال التجارية، كما شملت العقود أيضًا مشروعات في البنية التحتية والنقل ومراكز البيانات والمياه والقطاعات التجارية.

وفييما يشبه الدليل المادي على عدم صحة ماذهب إليه ساويرس، فقد نفذت أوراسكوم الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السكك الحديدية بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، بقيمة إجمالية للعقد حوالى 800 مليون دولار، وتتجاوز حصة أوراسكوم للإنشاءات حوالى 350 مليون دولار.

وتظهر بيانات الشركة أنها حققت زيادة في مركزها النقدى الصافى إلى 358.6 مليون دولار، مقارنة مع 279 مليون دولار خلال عام 2019، ارتفع إجمالى حقوق المساهمين بنسبة %10 على أساس سنوى إلى 642 مليون دولار بنهاية 2020.

شركة أوراسكوم التى يملكها ساويرس حققت أرباحاً بقيمة 97.1 مليون دولار خلال 2020، وأرباحًا تصل لـ 131.1 مليون دولار فى 2019، كما بلغت أرباح مساهمى الشركة الأم 90.9 مليون دولار فى 2020، و 121.3 مليون دولار العام السابق لهُ.

انكشاف تام

هناك حالة من الوعي التام بالرغبة الشرسة لدى نجيب ساويرس في البقاء تحت دائرة الضوء، وهو مايكشفه النائب البرلماني عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود القط بقوله عبر منشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كنت في اجتماع مع شركة الصوت الضوء لتطوير الصوت الضوء و قالوا ان تطوير المنطقة بالكامل حصلت عليه شركة (اوراسكوم)، قبل أن يوجه حديثه لساويرس: يا ترى حضرتك خدتها من الدولة بمناقصة ممكن حضرتك تقولنا خدت المناقصة بكام من الدولة المصرية، تحب أقول لحضرتك ليك كام مشروع في البنية التحتية واخدها من الدولة.

وأضاف القط: أتعجب من شخصية عامة تدرك أن تصريحاته يتم تداولها و ترجمتها و تناقلها، ويقول كلام في صميم اقتصاد دولته اللي هو تخصصه، ليثير به لغط بشكل مستنكر، ولكن بلدنا حقها علينا اننا نرد عليك.