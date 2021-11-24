/662790/اليوم-العرض-الخاص-لفيلم-المحكمة-بطولة-غادة-عادل

يحتفل ،اليوم الأربعاء، صناع عمل «المحكمة» بالعرض الخاص للفيلم في إحدى السينمات في منطقة المعادي الساعة الخامسة مساءً، استعدادًا لبداية عرضه في دور العرض السينمائية، وذلك بحضور أبطال العمل.

دوت الخليج يرصد موعد العرض الخاص لفيلم «المحكمة».

أبطال فيلم المحكمة

فيلم «المحكمة» بطولة غادة عادل، جميلة عوض، وفتحي عبدالوهاب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج السبكي.

قصة فيلم «المحكمة»

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول يوم كامل في المحكمة من أول اليوم حتى نهايته، ويسلط الضوء على 8 قضايا بقصص مختلفة تتنوع بين القضايا الجنائية والاجتماعية ومن نسب، وميراث، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية، ومن أبرز تلك القضايا المتعلقة بجرائم الأطفال تحت سن الـ18 عامًا وجرائم القتل.

جميلة عوض تتألق بفيلم عروستي

هذا وتألقت الفنانة جميلة عوض بفيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.

غادة عادل تتعاقد على مسلسل منورة بأهلها

وكانت كلا من الفنانة الكبير ليلى علوي والفنانة غادة عادل أولى المتعاقدين على بطولة مسلسل «منورة بأهلها»، وتجري الشركة المنتجة خلال الفترة الحالية تعاقد باقي النجوم المشاركين للبدء في تصويره قريبًا.

ويعد مسلسل «منورة بأهلها» التعاون الثاني للمخرج يسري نصر الله وليلى علوي، وذلك بعد أن تعاونا من قبل في فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» الذي عرض عام 2016، التي تدور أحداثه حول يحيى الذي يعمل مع أبنائه رفعت وجلال في مجال طبخ أطعمة للمناسبات، ومن المقرر أن يتزوج رفعت قريبًا من كريمة قريبته من جهة اب، لكن كل منهما في الحقيقة يحب شخص آخر، حيث يحب رفعت شادية التي عادت لتوها من الإمارات العربية المتحدة، وتبادله الحب لكنها تخاف من فرق السن والفرق الطبقي، وتحاول كريمة أن تجد طريقة للتصريح بحبها لجلال خلال إحدى حفلات الزفاف الريفية التي يعمل يحيى وأولاده فيها.