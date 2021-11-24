/662791/مايسة-عطوة-تشارك-في-مؤتمر-تأثير-جائحة-كورونا-على-حقوق-الطفل-في-العالم-العربي

شاركت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، فى مؤتمر اطلاق الدراسة الاقليمية بمشاركة الاطفال، حول تأثير جائحة كورونا على حقوق الطفل فى العالم العربي، ويأتي ذلك تحت شعار العمل من اجل الحماية والتعليم.

دوت الخليج

جائحة كورونا

واكدت عطوة، أن هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع احتفالية اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف يوم 20 من نوفمبر من كل عام، وتواصلا للجهود الرامية إلى مواجهة تداعيات جائحة كورونا على حقوق الطفل العربي، فضلا عن حماية حقوق كافة الأطفال المتأُثرة بجائحة كورونا.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الأطفال يعتبرون الفئة الأكثر ضرارا بفيروس كورونا، في شتي مناحي الحياة، كما أنهم أكثر عرضًا للاصابة بالفيروس، ولذلك لأبد من وضع أليات لتوفير الحياة الكامله لهم.

هذا وتشهد جلسات أعمال مجلس النواب الأاسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة وطلبات الإحاطة.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأوزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.