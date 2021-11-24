/662793/أمهات-مصر-فتح-باب-التقدم-للمدارس-الخاصة-يمثل-عبء-كبير-على-أولياء-الأمور

قالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وإتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أغلب المدارس الخاصة أعلنت بدء التقدم للعام الدراسي القادم بداية من شهر ديسمبر المقبل.

دوت الخليج

أمهات مصر: فتح باب التقدم للمدارس الخاصة يمثل عبء كبير على أولياء الأمور

وأضافت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، أن فتح باب التقدم للمدارس الخاصة للعام المقبل في ديسمبر المقبل، أي بعد أسبوع من الآن، يمثل عبء كبير علي أولياء الأمور وضغط مادي لأن المدارس تطلب دفع رسوم العام الدراسي كاملة بالنسبة للطالب الذي يلتحق لأول مرة ببري كي جي أو كي جي 1.

وأكدت عبير علي مخالفة المدارس الخاصة لقرار وزارة التربية والتعليم والذي يتضمن فتح باب التقدم في يونيو المقبل تقريبا، وبالتالي لابد من وضع رقابة صارمة تجبر المدارس الخاصة علي إحترام قرار وزارة التعليم بفتح باب التقدم في يونيو أو يوليو المقبل، مراعاة لظروف أولياء الأمور ورفع هذا العبء المادي والنفسي عنهم.

هذا وكانت عددًا من المدارس الخاصة، قد أعلنت فى وقت لاحق افتتاح التقدم بالمدارس الخاصة، وذلك بدءًا من شهر ديسمبر.