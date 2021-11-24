/662794/بدء-اجتماع-مجلس-الوزراء-برئاسة-الدكتور-مصطفى-مدبولى

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية.

دوت الخليج

انطلاق اجتماع مجلس الوزاراء

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء، عددًا من القرارات اليوم الأربعاء، بشأن عددًا من الملفات المحورية التى تتصل بالمواطن.

هذا وكان رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، قد شرح أمس الثلاثاء، أسباب تدخل الحكومة فى القطاع الخاص، والتى يأتى على رأسها وفقًا لحديثه ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التى تحتاجها الدولة.

قرارات منتظرة من مجلس الوزراء

كما أكد رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، أن االحكومة لم يكن لديها سوى خيار التدخل بشكل مباشر فى هذا الدور، مضيفًا:" جاء هذا انطلاقًا من العمل على ضخ المزيد من الاستثمارات العامة التى تهدف إلى تعويض التراجع الذى شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة.

هذا وأشار رئيس الوزراء إلى دور السياسة الرشيدة التى اتبعتها الدولة فى إطار إدارة الأزمة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء موسا عقده مدبولي مساء أمس الاثنين، مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية،