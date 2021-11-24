/662796/إبراهيم-أبو-شعيرة-تسلم-مصرلرئاسة-الكوميسا-خطوة-لتعزيز-التكامل-الاقتصادي-الإقليمي-فى-القارة-السمراء

قال النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»، يعد خطوة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة السمراء، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي والتجارة البينية بين الدول المشاركة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب إبراهيم أبو شعيرة بشأن تسلم مصر رئاسة قمة الكوميسا

قمة الكوميسا

وأكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن القمة تهدف لتشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتسهيل ممارسة الأعمال داخللدول المشتركة فى الكوميسا، مشيرا إلى تعزيز قدرة دول التجمع على الصمود والمواجهة لتداعيات جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الجائحة فرضت على الجميع الاستخدام السريع لأدوات التحول الرقمي لدورها الكبير والفعال على تجاوز أزمات الأوبئة والجوائح.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جائحة فيروس كورونا أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية فى دول العالم، فضلا عن تراجع الطلب والعرض، وسلاسل التمديد والتوريد للسلع والبضائع، مشيرا إلى كلمة الرئيس السيسي خلال رئاسة القمة إلى أن مصر ستعمل خلال رئاستها للكوميسا على تشجيع كافة المبادرات التى تهدف لتسريع بيئة العمل، وزيادة التكامل الاقتصادي مع الكوميسا لدفع العمل فى البنية التحتية”.

هذا وتشهد جلسات أعمال مجلس النواب الأاسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة وطلبات الإحاطة.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأوزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.