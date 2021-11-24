هيئة الأرصاد: طقس اليوم معتدل والقاهرة 24

طقس اليوم، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وما إذا كان هناك انخفاض فى درجات الحرارة فى المحافظات المختلفة.

دوت الخليج

هيئة الأرصاد الجوية: طقس معتدل الأربعاء

وكانت الأيام الماضية قد شهدت انخفاض كبير فى درجات الحرارة فى عدد من المحافظات، بسبب التغيرات المناخية الحاصلة، حيث ضربت مدينة أسوان موجة طقس شديدة السوء على مدار يومين متتاليين.

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية، خاصة الوجه البحري والقبلي.

درجات الحرارة فى المحافظات

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، على أن درجات الحرارة ستبدأ فى الارتفاع خلال الأيام المقبلة، وذلك بدءً من يوم الخميس المقبل.

ونشير فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات اليوم:-

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 22

رجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 العظمى 23 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 24 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 23