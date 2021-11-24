/662799/أول-تعليق-من-تيسير-فهمي-بعد-وفاة-شقيقها-في-حريق-مستشفى-العجوزة

توجهت الفنانة المصرية المعتزلة تيسير فهمي بالشكر والامتنان لكل من واساها في وفاة شقيقها، الذي رحل عن عالمنا أول أمس نتيجة احتراقه بمستشفى العجوزة أثناء تلقيه العلاج.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من الفنانة المعتزلة تيسير فهمي بعد وفاة شقيقها.

وكتبت فهمي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أشكر كل من تقدم بالمواساة لي سواء على العام أو الخاص أو الاتصال أو الحضور شخصيًا.. شكرًا من القلب".

وفاة شقيق تيسير فهمي

وكانت أعلنت الفنانة المعتزلة تيسير فهمى، وفاة شقيقها عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، ويأتي ذلك بعد وفاة شقيقتها في شهر فبراير الماضى التي تعرضت لأزمة صحية وتدهورت حالتها الصحية إلى رحلت عن عالمنا.

اعتزال تيسير فهمي الفن

يذكر أن الفنانة تيسير فهمى أعلنت اعتزالها الفن في عام 2013، وذلك في لقاء لها في أحد البرامج، وقررت الاستقرار مع زوجها في أمريكا، وأصبحت تأتى إلى مصر في زيارات قليلة، وهذا ما جعلها تفضل العيش في هدوء، وقد تسلمت وسام مدينة سياتل عن أفضل ممثلة للجاليات العربية وذلك في عام 2008.

آخر أعمال تيسير فهمي

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي، كان مسلسل "بفعل فاعل" قبل حوالي 9 سنوات، وتحديدا عام 2012، إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفي، ميرنا وليد، تامر هجرس.

وقدمت تيسير فهمى رصيدًا فنيا فى الدراما والسينما جعلها واحدة من أبرز ممثلات جيلى الثمانينيات والتسعينيات، تخرجت تيسير فهمى المولودة فى 18 مايو 1955 فى المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1977، فى بداية مسيرتها عملت فى مسرح الشباب وقدمت أدوارا سينمائية صغيرة أثناء دراستها.

فى منتصف السبعينيات كانت وجها جديدا فى فيلم "بائعة الحب" وبعدها شاركت فى "الصعود إلى الهاوية" و"عشاق تحت العشرين"، ومع بداية الثمانينيات شاركت البطولة أمام الإمبراطور أحمد زكى فى فيلم "العوامة رقم 70"، وفى الدراما تألقت فى العديد من الأعمال أهمها "أبناء ولكن" و"رأفت الهجان" وغيرها.

زيجات تيسير فهمي

تزوجت تيسير فهمى مرتين زوجها الأول توفى فى حادث سير والثانى رجل أعمال مقيم فى أمريكا، وفى عام 2013 أعلنت اعتزالها الفن بدون عودة بعدما سبق وأعلنت ترشحها فى انتخابات مجلس النواب لكنها عادت وقررت عدم الترشح واعتزال الفن.