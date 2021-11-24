/662801/منة-شلبي-بعد-خسارتها-جائزة-الـEmmys-سأكون-أفضل-ما-لدي

أعربت الفنانة المتألقة منة شلبي، عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان الـEmmys 2021 ، موجهة الشكر لإدارة المهرجان على ترشيحها للجائزة رغم خسارتها الجائزة أمام الإنجليزية هايلى سكويرز.

دوت الخليج يرصد أول تعليق لمنة شلبي بعد خسارتها جائزة الإيمي

ونشرت منة شلبي مجموعة صور أخذتها داخل المهرجان، وعلقت عليها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «كرمت وفخورة وشاكرة جدا لكل الحب.. شكرًا لك iemmys على التقدير والخبرة الممتدة.. وشكرا لكم جميعا على دعمكم وتشجيعكم! كلماتكم تمكّنني وتلهمني للمضي قدمًا وأن أكون أفضل ما لدي».

منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الـEmmy 2021

وسبق ونشر المخرج عمرو سلامة البوستر الرسمي لمسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» مرفق عليه صورة للنجمة منة شلبي، وعلق عليها قائلا: الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة”

وتابع عمرو سلامة كاشفا عن صناع العمل، فقال: “المسلسل عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه، المسلسل إخراج محمد شاكر وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل ل شاهد VIP”.

منة شلبي تعرب عن سعادتها بجائزة الإيمي كأول ممثلة عربية مرشحة

هذا أعربت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بترشيحها لجائزة الإيمي كأول فنانة مصرية وعربية مرشحة لتك الجائزة، اذ نشرت البوستر الرسمي لمسلسها “في كل أسبوع يوم جمعة”، وعلقت عليه، قائلة: “ شكراً للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة شرف كبير ليا ولكل فريق عمل "في كل أسبوع يوم جمعة "إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية أنا حقيقي مبسوطة من قلبي".

وحرصت إدراة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، على تهنئة الفنانة المصرية منة شلبي، قائلة: “تهانينا للموهوبة الرائعة منة شلبي على ترشحها، كأول نجمة في المنطقة، لجائزة أحسن ممثلة ضمن جوائز إيمي العالمية، عن دورها في المسلسل القصير "في كل أسبوع يوم جمعة”.