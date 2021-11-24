/662803/مرثا-محروس-تتقدم-بإقتراح-لتغطية-الأعمدة-والمحولات-الكهربائية بغطاء-بلاستيكي-يحميها-مياه-الامطار

تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، واللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية من أجل تغطية كافة الأعمدة والمحولات الكهربائية بغطاء بلاستيكي يحميها من تسرب المياه ويمنع الاضرار بالمارة من الكهرباء والحفاظ على البينة التحتية من مياة الامطار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم مرثا محروس باقتراح بشأن مواجهة اخطار الامطار

السيول والأمطار

في اطار التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم والتي تنزر بشتاء مختلف في مصر..طالبت مرثا محروس، عضو مجلس النواب فى الاقتراح المقدم منها بتكتاتف الجهود استعدادأ لمواجهة اي مخاطر ناجمة، فضلا عن تغطية اسلاك الأعمدة والمحولات بغطاء واقي لعدم الاضرار الاطفال والمارة فى موسم الشتاء، لافتا الى أنه كل عام نتفاجئ بتساقط حالات الوفيات والاصابات نتيجة تلامس المياه بأجزاء من الأعمدة والاسلاك والمحولات نتاج سقوط الأمطار وتتسبب فى خسائر بشرية ومادية كبير.

هذا وتشهد جلسات أعمال مجلس النواب الأاسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة وطلبات الإحاطة.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأوزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.