رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر والخطوات، محل اهتمام الكثير من المواطنين الذين لم يتلقون اللقاح حتى الآن، والذين يسعون إلى معرفة أماكن الحصول على اللقاح والتوقيت المحدد لذلك.

دوت الخليج

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر والخطوات

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أتاحت فى وقت لاحق رابط تسجيل لقاح كورونا، كما حددت عددًا من الخطوات اللازمة للحصول عليه من المراكز الصحية المتنوعة فى المحافظات.

وحددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النقاط الصحية التى من خلالها يمكن الحصول على لقاح كورونا فى نقاط متفرقة بمترو الأنفاق.

وتسعى وزارة الصحة وبشكل دورى إلى تقديم التوعية اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، كما خصصت عددًا من الفرق الطبية التى تساعد المواطنين، وأيضًا عدد من العمال الفنيين وذلك لمنع التكدس والزحام.

وبالبحث على محرك البحث جوجل، يمكن لأى مواطن الحصول على رابط التسجيل فى الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والذى من خلاله يمكن الحصول على لقاح كورونا، أو يمكن الضغط هنــــــــا.

خطوات الحصول على رابط تسجيل لقاح كورونا

ونشير فى السطور التالية الخطوات التى من خلالها يمكن اتباع الخطوات اللازمة لحجز التطعيم، عبر رابط التسجيل المحدد من وزارة الصحة والسكان.

أولًا يلزم الدخول إلى رابط تسجيل لقاح كورونا فى مصر، ومن ثم اختيار الفئة المستهدفة والمعنية بأخذ لقاح كورونا. ومن ثم عليك بإدخال البيانات اللازمة المطلوبة والتى تتضمن الاسم الرباعي والرقمي القومي، ورقم الهاتف.

ومن ثم ستقوم وزارة الصحة والسكان، بإرسال رسالة تأكيد على الشخص الذى قام بالتسجيل فى الموقع للتأكد من عملية التسجيل.

ومن الضرورى أيضًا أن يقوم الشخص، باختيار المحافظة التى يرغب فى التطعيم بها، وتقوم الوزارة بإرسال رسالة طلب التسجيل.