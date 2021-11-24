مصر بالأمم المتحدة: اعتماد الإعلان السياسى الخاص بالاتجار بالبشر رسالة قوية

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، من خلال كلمة مسجلة فى اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى لمكافحة الاتجار بالبشر فى نيويورك.





تناولت كلمة مصر خلال الاجتماع استعراض النهج الشامل الذى تبنته الدولة للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متكامل من الناحية التشريعية والمؤسسية والاجتماعية من أجل حماية المواطن والمجتمع من جميع صور الاستغلال.

وصرح السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، أن اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى يُعد فرصة لتجديد التزامات وتعهدات الدول الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، معرباً عن سعادته باعتماد الجمعية العامة للإعلان السياسى الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذى لعبت مصر دوراً نشطاً خلال المفاوضات حوله، ومضيفاً أن اعتماد الإعلان السياسى فى هذا التوقيت هو بمثابة رسالة قوية من المجتمع الدولى بعدم التسامح مع تلك الجريمة فى حق الإنسانية.

وأضاف أن الاجتماع، الذى عُقد على مدار يومى 22 و23 نوفمبر الجارى، قد تخلله اعتماد الجمعية العامة للإعلان السياسى الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر بالتوافق، وكذا عقد جلسات حوار عن التحديات التى يجب مواجهتها لمنع الإتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، وعن مكافحة استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الاتجار بالبشر، فضلاً عن العديد من البيانات الوطنية للدول لاستعراض جهودها فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر.