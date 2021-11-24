الزراعة: كل الأدوية البيطرية المتداولة فى الأسواق سليمة وآمنة

جدة - نرمين السيد -

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق نتيجة غياب الرقابة، وأن جميع الأدوية البيطرية المتداولة فى الأسواق سليمة وآمنة، وتخضع لعملية رقابة محكمة من قبل هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة ومديريات الطب البيطرى وبالتنسيق مع التفتيش الصيدلى بالمحافظات، من خلال شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع مراكز بيع وتداول الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بالتعاون مع جهاز الشرطة بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من مدى صلاحية الأدوية، ومطابقتها للمعايير والمواصفات الصحية المتبعة، ولضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتى تصل إلى تعرض المنشأة للإغلاق ووقف الترخيص.

وناشدت "الزراعة" كل وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]