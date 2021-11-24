محافظ مطروح: انطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس C لطلاب الإعدادى

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ مطروح خالد شعيب، انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى، وذلك للعام الرابع على التوالى، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سى" مشيرا إلى تقديم كافة الدعم التيسيرات لإنجاح المبادرة وتذليل العقبات.





وأوضحت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير التأمين الصحى بمحافظة مطروح، فى بيان اليوم الأربعاء، أن المبادرة يتم تنفيذها تحت رعاية وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور العنانى إسماعيل مدير عام التأمين الصحى لمنطقة شمال غرب الدلتا العامة للتأمين الصحى، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالمحافظة. وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف الكشف على 13 ألفا و85 طالبا وطالبة فى 162 مدرسة ومعهدا أزهريا على مستوى المحافظة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى للكشف عن فيروس سى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد بين الطلاب. وأكدت مدير التأمين الصحى بمطروح، أن التحاليل تتم فى سرية تامة وبدون تدخل من أى عضو خارج فريق المسح، والحالات التى يتأكد من إيجابيتها يتم التواصل معها وعرضها على مركز الكبد بعيادة التأمين الصحى؛ لاستكمال الفحوصات والتحاليل وصرف العلاج والمتابعة مع العيادة بالمجان.

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