مسؤولة بمجموعة البنك الدولى تشيد بتقدم مصر الملحوظ فى ملف المرأة

جدة - نرمين السيد - أشادت مديرة الحماية الاجتماعية وقطاع العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مجموعة البنك الدولى، أنوش بجانيان، التى تزور مصر حاليا، بتقدم مصر الملحوظ فى ملف المرأة، مؤكدة أهمية مواجهة التحديات التى تعيق دخول المرأة أو استمرارها فى سوق العمل المصرى.





جاء ذلك خلال زيارتها للمجلس القومى للمرأة لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال تمكين المرأة، إلى جانب التعرف على جهود مصر فى هذا المجال.

وهنأت مديرة الحماية الاجتماعية، خلال الزيارة، الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس على الجهود التى قامت بها من أجل تمكين المرأة.

من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسى، بالمسؤولة بمجموعة البنك الدولى، مشيدة بالتعاون القائم بين الجانبين فى العديد من القطاعات، وتطلعها إلى المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل، أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى الدعم الذى تقدمه الحكومة المصرية للمرأة ودورها فى تذليل العقبات أمامها فى سبيل المشاركة بصورة أكبر فى سوق العمل.

وأكدت رئيسة القومى للمرأة أهمية تشجيع المرأة على العمل فى القطاع الخاص من خلال إتاحة الظروف الملائمة التى تسمح للمرأة بالقيام بعملها على أكمل وجه.

وقالت إن النساء أثبتن أنهن قادرات على العمل من المنزل لاسيما خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى ما يمثله ذلك من حافز للقطاع الخاص لتوظيف المزيد من النساء.

وأكدت رئيسة المجلس أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات والوزارات فى كافة المجالات لتوحيد الجهود، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" التى تدعمها كافة الوزارات والأجهزة المعنية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.