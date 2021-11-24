/662819/ضمن-حياة-كريمة-محافظ-البحيرة-يتفقد-مدرسة-الشهيد-حمدى-سلامة-الابتدائية-بالابعادية

واصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جولته التفقدية اليوم بمدينة دمنهور يتفقد خلالها عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بتكلفة تتجاوز ١٠٠ مليون جنية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتفقد مدرسة الشهيد حمدى سلامة الابتدائية الجديدة وتم الانتهاء من كافة التشطيبات وجارى فرش وتأثيث المدرسة المقامة على مساحة اجمالية ٢٩٥٤ م٢ والمكونة من دور ارضى و٤ أدوار علوية باجمالى مساحة مبانى ٤٨٠م بعدد ١٩ فصل و بتكلفة اجمالية ٦ مليون و ٢٨٣ الف جنية

هذا وأكد المحافظ على أهمية مبادرة فخامة السيد عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات .

مشيراً أن "حياة كريمة " مبادرة رئاسية متكاملة وهى إمتداد للمبادرات التنموية التى أطلقها ويرعاها فخامة الرئيس على مدار السبع سنوات الماضية والتي تهدف إلي الإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن .

ضمن حياة كريمة.. محافظ البحيرة يتفقد مدرسة الشهيد حمدى سلامة الابتدائية بالابعادية

كما أكد محافظ البحيرة أن البحيرة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة .

مشيراً إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق المشروعات المقررة بتلك القرى خلال البرنامج الزمني المحدد لها بالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحي الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم وطموحاتهم

وحضر الجولة المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام اللواء محمد شوقى بد السكرتير العام المساعد كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور م هالة عبد الله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة وأ أشرف سلومة وكيل مديرية التربية والتعليم