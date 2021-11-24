/662813/بعد-قفزة-3--أسعار-البترول-تنتظر-بيانات-أمريكية-وقرار-أوبك

تباينت أسعار البترول، اليوم، في السوق الآسيوية، انتظارًا لبيانات اقتصادية أمريكية، وذلك بعد قفزة كبيرة في الأسعار أمس تخطت الـ3%.

دوت الخليج

وأعلن الاقتصاد الأمريكي اليوم الأربعاء، والذى يعد أكبر اقتصاد منتج ومستهلك للبترول عالمياً، بيانات هامة تشمل تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 12 نوفمبر الجاري.

أسعار البترول تنتظر بيانات أمريكية وقرار أوبك+

وتُشير التوقعات إلى انخفاض العجز في المخزون الاحتياطي الأمريكي إلى 1.7 مليون برميل مقابل 2.1 مليون برميل في الاسبوع السابق .ووسيتم الإعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي شهده مطلع الشهر الجاري.

وشهدت أسعار البترول اليوم ارتفاعا لأسعار خام غرب تكساس الأمريكي ، نيمكس، تسليم يناير القادم 0.13بنسبة % لتصل سعر 78.56$ للبرميل، وكانت الافتتاحية عند سعر 78.46$ للبرميل.

بينما تراجعت أسعار البترول اليوم لخام برنت الوسيط في العقود الآجلة تسليم يناير القادم بنسبة 0.09% لتنخفض إلى سعر 82.20$ للبرميل. وكانت الافتتاحية بسعر 82.27$ للبرميل.

مؤشرات الدولار الأمريكي واتصاله بأسعار البترول

يأتي ذلك في ظل ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 96.54 مقارنة مرتفعا عن مستوى الافتتاح اليومعند 96.52

وتنتظر الأسواق حالياً الإعلان الأمريكي عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي ، في ظل توقعات باتساع أكبر اقتصاد عالمي بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث، مقارنة باتساع 2.0% في القراءة الأولية السابقة، ومقابل اتساع 6.6% في الربع الثاني الماضي.

ومن المنتظر أيضا الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة، وهي تعادل نصف الإنفاق الاستهلاكي ، وأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

في ظل توقعات بارتفاع 0.2% مقابل تراجع 0.3% في سبتمبر الماضي، وتوقعات بأن تؤكد القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5% خلال أكتوبر.

وحققت أسعار البترول ارتفاعا كبيرا في ظل تراجع مؤشرالدولار الامريكي أمام معظم العملات العالمية، ودون اي تأثر للبترول بتهديدات أمريكا وحلفائها بالسحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في بعض الدول.

وياتي ذلك كنتيجة عكس المتوقع بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ، وأن الخطوة جاءت بالتنسيق مع الصين والهند واليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية.

وبذلك فقد جاءت الخطوة الأمريكية بعكس ما ترجو حيث أنها في الحقيقة سوف تضطر أمريكا وحلفاؤها إلى مزيد من الطلب والضغط على البترول وزيادة الاسعار.

وتتعلق الأنظار باجتماع تحالف اوبك+ الاسبوع المقبل للبت في معدلات الانتاج عقب قرار الولايات المتحدةوحلفاؤها السحب من الاحتياطي.

و يعلن معهد البترول الأمريكي اليوم بيانات أولية غير رسمية عن حجم مخزونات البترول في الولايات المتحدة، وكذلك تعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا.

وتراجع مؤشر الدولار الامريكي، أمس الثلاثاء، (أمام سلة من العملات الرئيسية) بنحو 0.1% إلى 96.5 نقطة

و ارتفعت اسعار البترول في تداولات امس الثلاثاء لخام غرب تكساس الأمريكي نيمكس بنسبة 2.6% إلى 78.8 دولار للبرميل.

وحقق برنت أمس الثلاثاء قفزة بنسبة 3.4 % إلى 82.4 دولار للبرميل.