/662814/النائبة-أسماء-الجمال-مصر-تمتلك-خبرات-كبيرة-للنهوض-باقتصاديات-دول-الكوميسا-وزيادة-التجارة-البينية

قالت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن رئاسة مصر لتجمع دول الكوميسا، البالغ عددها 21 دولة، للمرة الثانية، ليس هباء ولكن نتيجة جهد كبير من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية على مدى سنوات استطاعت فيه مصر تحقيق أعلى معدلات نمو اقتصادية وتحقيق أعلى استثمارات أجنبية مباشرة بأفريقيا .

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة أسماء الجمال بشأن رئاسة مصر للكوميسا

رئاسة مصر للكوميسا

أوضحت الجمال، أن رئاسة مصر للكوميسا يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى المساهمة في فتح أسواق جديدة في القارة السمراء أمام الصادرات المصرية خاصة أن أسواقها خصبة وحجمها الاستهلاكي كبير يغزوها منتجات الصين والهند وبعض دول أسيا وأوروبا ونحن أولى بغزو المنتج المصري لها لقرب المسافة وجودة المنتج المصري .

أشارت الجمال، أن رئاسة مصر للكوميسا يساهم في النهوض باقتصاديات دول التجمع لما لمصر من خبرة كبيرة في المشاريع القومية و الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية ونجاحاتها في خلق استثمارات قوية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، موضحة أن مصر قادرة على نقل خبراتها إلى دول القارة السمراء للنهوض باقتصاديات دول التجمع وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بها.

أوضحت الجمال، أن حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا لازال ضعيفا مقارنة بحجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي وبعضها، وأن رئاسة مصر للتجمع سينهض بزيادة حجم التبادل التجاري عن ذلك بكثير، مشيرة إلى وجود ثروات هائلة تتمتع بها دول تجمع الكوميسا ويمكن الاستفادة منها في نهضة اقتصاديات الدول الافريقية .

هذا وتشهد جلسات أعمال مجلس النواب الأاسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة وطلبات الإحاطة.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأوزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.