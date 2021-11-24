/662817/مصطفى-الكحيلي-يحصل-على-دعم-15-مركز-شباب-بأسيوط-ويطلب-معهد-فتيات-وتبطين-ترعة

تقدم النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن بأسيوط للحصول على موافقة شيخ الأزهر الشريف لإنشاء معهد إعدادي وثانوي للفتيات بقرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مصطفى الكحيلي بشأن دعم 15 مركز شباب بأسيوط ويطلب معهد فتيات

مراكز شباب اسيوط

وتقدم الكحيلي بطلب إلى مسؤولى الأزهر؛ للحصول على موافقتهم لبناء المعهد؛ ليخدم فتيات القرية في المرحلة الإعدادية والثانوية، على قطعة أرض موجودة في القرية تم تخصيصها لهذا الشأن مسبقا.

وخاطب عضومجلس الشيوخ، مسؤولى الأزهر الشريف بمنطقة أسيوط الأزهرية بشأن هذا المطلب؛ لدراسته وموافاة مكتب وكيل الأزهر الشريف بالأمر تفصيلاً حتى يتثنى أخذ الموافقة النهائية لإنشاء المعهد.

كما طالب النائبي مصطفى الكحيلى في خطاب جديد إلى وزير الري، بتبطين ترعة كومبوها بني عدي بمنفلوط أيضا وإدارج الترعة ضمن خطة التبطين التي تتبناها الدولة.

فيما ردت وزارة الري أنه سوف يتم إدراج الترعة من قبل هندسة ري مركز منفلوط ضمن خطة تأهيل الترع فى القريب العاجل.

يشار إلى أن الكحيلى حصل مؤخرا على موافقة وزير الشباب والرياضة لدعم 15 مركز شباب تابعة لمركز منفلوط. وبحسب الطلب المقدم من عضو الشيوخ فإنه تمكن من الحصول على دعم مالي 5 آلاف جنيه لمراكز "جحدم، العزية، بني عدي الوسطى، عليو، القبلية، البحرية، عرب العمايم، العتامنة، المدور، المندرة قبلي، بني مجد، كومبوها، النشاونة، ونزة قرار"؛ للمساهمة في تنفيذ أنشطتها وتلببية بعض من احتياجاتها.

من جانبه قال الكحيلى إن ذلك يأتي في إطار اهتمامه بملف الشباب باعتباره من أخطر الملفات وذلك لأن مجتمع مصر مجتمع شباب، وتماشيا مع حرص الدولة على فتح المجال أمام الشباب وتسخير الإمكانات والجهود لممارسة كافة الأنشطة الرياضية.