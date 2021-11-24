برئاسة علاء عابد..نقل النواب تستكمل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة..اليوم

/662823/برئاسة-علاء-عابدنقل-النواب-تستكمل-مناقشة-عدد-من-طلبات-الإحاطةاليوم

تستأنف لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة لبنائب علاء عابد، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ، وذلك على النحو التالي:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل اليوم

اجتماع لجنة النقل اليوم

مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد رمزی ، بشأن عدم استكمال أعمال رصف وازدواج طريق ( المناشي الخطاطبة) بطول 10 م بمحافظة الجيزة .

النائب خالد تامر طايع ، بشأن الحاجة إلى إنشاء مخرج ومدخل على محور ٢٦ يوليو لربطه بطريق ترعة المنصورية ، وذلك ضمن أعمال توسعة المحور.

مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سولاف درویش ، بشأن ضرورة مد خط مترو الأنفاق من محطة شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب ، نظرا لاتساع المدينة وزيادة عدد سكانها .

النائب محمد جبريل ، بشأن عدم جدوى تنفيذ مشروع خط سكك حديد (مدينة السادات كفر داوود ) في ظل وجود مشروع القطار السريع الذي سيمر بنفس المدينة .

هذا وتشهد جلسات أعمال مجلس النواب الأاسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة وطلبات الإحاطة.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأوزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.