/662827/النائبة-أمل-رمزي-تسلم-مصر-رئاسة-تجمع-الكوميسا-يحقق-رواجا-تجاريا-للأسواق-الأفريقية

قالت الدكتورة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، ان تسلم مصر الرئاسة الدورية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" يؤكد دورها المحوري بالقارة والذي تبنته تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار تحقيق التعاون المشترك بين الدول الأفريقية .

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أمل رمزي بشأن رئاسة مصر للكوميسا

قمة الكوميسا

وأكدت رمزي، في بيان لها، أن الدولة المصرية وضعت العديد من الرؤى والأفكار المختلفة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز فرص التعاون على المستوى التجاري بينها وبين الأشقاء الأفارقة .

الرسوم الجمركية

ولفتت أن تجمع "الكوميسا" يستهدف تحقيق حالة من انسيابية حركة تجارة السلع والخدمات الاقتصادية والتجارية في ظل إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، مما سيكون له آثاره الإيجابية في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وزيادة رؤوس الأموال المشاركة في بناء الاقتصاد الإفريقي.

وأوضحت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن انضمام مصر لتجمع "الكوميسا" حقق لها رواجا تجاريا كبيرا، لا سيما في ظل التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في عدد كبير من الدول الأفريقية، ومن ثم زيادة حركة التبادل التجاري الحر الغير مقيد بقيود جمركية تعمل على غلغلة يد حركة التجارة.

وأضافت، أن رئاسة مصر للتجمع في تلك الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا تمثل دعم قوي للاقتصاد الإفريقي لمواجهة التداعيات والتحديات التي لم تستطع بعض الدول مواجهتها الأمر الذي يبشر بوجود تعاون مثمر بين مصر ودول أعضاء التجمع خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن عقد اجتماع "الكوميسا" بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن إطار فعاليات أعمال القمة الحادية والعشرين، يؤكد أن العاصمة الإدارة ليست صرحاً مصرياً كبيرا فقط بل أنها عاصمة جديدة لأفريقيا .