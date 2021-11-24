/662805/محمود-كهربا-لـ-مؤمن-زكريا-أشقاء-إلى-الأبد

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، صورة تمعه مع لاعب الفريق السابق مؤمن زكريا، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا "أشقاء إلى الأبد".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعرض مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي لوعكة صحية مفاجئة أنتقل على إثرها لأحد المستشفيات، يأتي هذا في ظل معاناة اللاعب من مرض ضمور العضلات التي منع اللاعب من الإستمرار في الملاعب.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر أبعده عن كرة القدم الفترة الماضية ويتلقى علاجا للتعافي من هذا المرض.

محمود الخطيب

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه كان يعشق كرة القدم، وكان يقوم بتوفير المصروف الخاص به من أجل مشاهدة نجم كرة القدم البرازيلية بيليه في سينما أوبرا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "أنا جزء من النادي الأهلي، وجزء بسيط للغاية، وأسأل نفسي كل يوم، هل أستحق كل دا؟ وأقدر دائما حب الجماهير، وأشعر أنني لدي تقصير تجاه جماهير الأهلي، واقدم لهم الشكر دائما".

خالد مرتجي وخالد الدرندلي

وتابع "تعلمت الانتماء من والدي ووالدتي، وكان لديهم تضحيات كبيرة تجاهنا ومهما تحدثت عنهم لن أوفيهم حقوقهم، ولم أكن أفضل أخواتي في كرة القدم، ووحيد أخويا الكبير كان الأحرف فينا بجانب شقيقي خالد".

وواصل "عمري ما كنت أحلم أني أكون رئيس النادي الأهلي، لأننا أعلم دائما أن هذا المنصب له من السلبيات أكثر من الإيجابيات، ورفضت الترشح لانتخابات الأهلي في سنوات سابقة وقت عهد صالح سليم".

واختتم "سعيد بكل النجاحات التي وصلنا إليها ونتعلم ونسعى لتحقيق ما هو أكبر من ذلك من أجل مصلحة وكيان النادي الأهلي الكبير".