الحكومة: الموافقة على استخدام الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، آخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محليًا ودوليًا.





وطرح الوزير نتائج دراسة أجرتها المملكة المتحدة، لمتابعة التأثير المباشر والغير مباشر لبرامج التطعيم على معدل انتشار مرض كورونا المستجد والوفيات، والتى أثبتت أن اللقاح يقلل التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ودرجة انتشاره، ومعدل الوفيات بهذا المرض.

ولفت إلى أنه بقياس تأثير برنامج التطعيم ضد مرض فيروس كورونا، على معدل الوفيات فى مصر، فقد ثبت أيضًا انخفاض معدل وفيات مرضى فيروس كورونا المستجد، كلما زاد معدل التغطية باللقاح المضاد للفيروس، وفى المقابل كانت نسب الوفيات العالية لمن لم يتم تطعيمهم، وسرد الوزير نسب الوفيات فى عدد من المحافظات، والتى تؤكد ما أشارت إليه الدراسة، بارتفاع نسب الوفيات بين من لم يتم تطعيمهم، وانخفاضها بين من حصلوا على التطعيم.

وعرض الموقف الحالى للتعاقد والتوريد وإستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه تم توفير نحو 80.5 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة عالميًا، سواء اللقاحات تامة الصنع أو التى تم جلبها كمواد خام للتصنيع المحلى، وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن إجمالى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ نحو 44.2 مليون جرعة، حتى الآن، مابين جرعات أولى وثانية.

وأشار إلى أنه تم اختصار الوقت المستغرق لعملية التسجيل لأخذ لقاح كوفيد 19 إلى دقيقتين فقط، كما أشار إلى القيام بالتوسع فى أماكن توفير اللقاح، مع زيادة معدلات التطعيم بمختلف المحافظات من خلال الفرق المتنقلة عبر حملة "معًا نطمئن" فى مراكز التطعيم المتنقلة، فى النوادى، ومراكز الشباب، والمولات، ومحطات المترو، وغيرها، والتى نجحت فى تطعيم نحو 876.510 مواطن.

وأكد أنه يتم العمل على إطلاق تطبيق باسم "Arrive Egypt" لتسريع وتيرة دخول السائحين، بحيث يقوم السائح بإدخال بيانات التحقق من سلبية إصابته عن طريق اختبار الـPCR أو شهادة تلقى اللقاح، ليتعين على شركة الطيران مراجعة المستندات للتأكد من صحتها، فيقوم فريق الحجر الصحى بمصر بمراجعة البيانات قبل وصول الطائرة، تسهيلاً على المسافرين عند دخول البلاد، وتتيح هذه التجربة توفير خطوات مراجعة الوثائق لتجنب دخول المسافرين من أماكن غير معتمدة أو عدم دقة البيانات، إلى جانب فرز المسافرين المقبولين قبل الدخول إلى مصر.

وعرض القائم بأعمال وزير الصحة والسكان مقترحًا تمت الموافقة عليه لتعزيز المناعة ضد فيروس كوفيد 19 باستخدام الجرعة الثالثة المعززة، فى ضوء ما أكدته الدراسات من أن لقاحات الجرعة الثالثة تعمل على تعزيز المناعة، وبالتالى سيتم إعطاء جرعة ثالثة للفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر العدوى، مثل: من يعانون من نقص المناعة الأولية، أو يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين فى القطاع الطبى.