مولدات وماكينات تغذية.. استعدادات الكهرباء لتأمين احتفالية طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الإجراءات والاستعدادات التى اتخذتها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية خلال الافتتاحات، وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش.





وتلقى وزير الكهرباء تقرير يوضح الإجراءات التى اتخذتها شركة مصر العليا لتأمين التغذية الكهربائية خلال الاحتفالية وهى على النحو التالى:

- تم التواصل والتنسيق مع الشركة المسؤولة عن تنظيم وتجهيز جميع مراحل الحدث العالمى الخاص بافتتاح طريق الكباش بعد تطويره وتم تحديد مواقع التصوير والقدرات المطلوبة (ماكينات الطوارئ) فى وجود مندوب المحافظة ومندوب وزارة الآثار.

- تم رفع حالة الطوارئ القصوى بقطاعات الشركة (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج) وخصوصا قطاع كهرباء الأقصر إذ تم المرور على الشبكة بالكامل ومراجعتها وتم التأكد من كفاءتها واستقراراها وتم عمل صيانة طارئة لها.

- تم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية وتجهيز وصيانة مولدات الديزل إذ تم الدفع بـ35 مولد ديزل، وتم التأكد من جاهزية التغذيات البديلة.

- تم المرور الميدانى للاطمئنان على استقرار التغذية والتغذية البديلة ووحدات الطوارئ المطلوب توفيرها ومتابعة سير العمل بالموقع.

- تم الدفع بـ 21 وحدات طوارئ بقدرات مختلفة تابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

- تم طلب الاستعانة بـ 25 وحدة طوارئ بقدرات مختلفة من الشركات الشقيقة لتدعيم التغذية.

- كما تم أيضا تشكيل فرق طوارئ بخلاف فرق الصيانة بكل هندسة مجهزة بجميع المعدات اللازمة للتدخل السريع أثناء الحالات الطارئة.

- تم إنشاء غرفة عمليات بالمركز الرئيسى وتم إنشاء غرف عمليات فرعية بقطاع كهرباء الأقصر لمتابعة أى أعطال أو انقطاعات تحدث بالشبكة.