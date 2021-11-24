الصادرات المصرية تغزو دول الكوميسا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" الصادرات المصرية التى تغزو دول الكوميسا وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا بلغت 901 مليون دولار، خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021 مقابل 721 مليون دولار، خلال نفس الفترة من 2020 بارتفاع 25%.

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