شعاع النور لقوائم الانتظار تتخطى حاجز تسجيل المليون مريض بالعمليات الجراحية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى عند إطلاق مبادرة مشروع قوائم الانتظار فى يوليو 2017، للوقوف بجانب المرضى للتخفيف عنهم، وإنهاء العقبات التى تواجههم.

وقال الدكتور كريم أحمد سلام مدير المشروع والمنسق العام، إن المبادرة شملت 11 تخصصا جراحيا بإجمالى 391 مستشفى، قامت وزارة الصحة بإجراء 541463 عملية جراحية والمستشفيات الجامعية 221029 عملية جراحية، موضحا أن القيادة الواعية فى الوزارة قامت بوضع آليات التناغم والتعاون بين مجموعات العمل فى الغرفة لتحقق أعلى درجات الإنجاز والجودة.

وأشار مدير المشروع والمنسق العام، إلى أنه تم إجراء 60358 عملية جراحة أورام، وتم إجراء 51204 عملية جراحة للعظام، وتم إجراء 362594 عملية جراحية فى الرمد، لافتا إلى أن العمل بالمشروع عبارة عن خلية نحل، واصفا بذلك حال الجهات المشاركة فى المشروع الرئاسى للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات داخل وخارج غرفة إدارة المشروع كحلبة سباق، ودور كل جهة مع المستشفيات التابعة لها لزيادة معدلات الإنجاز وجودة الإجراءات والحصول على رضا المنتفع يعتبر بنيان متكامل.

وأضاف سلام، أن الرؤية المستقبلية للمبادرة الرئاسية تشمل تحديث اللوائح الاسترشادية للتخصصات المدرجة بالمشروع الرئاسى وإضافة تخصصات جديدة شملت جراحاة الصدر، العيوب الخلقية للأطفال وعمليات زرع النخاع، موضحا وحدات المشروع الرئاسى وهى وحدة الدعم الفنى والتكنولوجى ويرأسها أحد الكوادر المهنية المهندس "أكرم سامى"، معاون الوزير للمعلومات، وايضا وحدة الجودة والمتابعة يترأسها الدكتور "كريم رأفت"، وكذا وحدة المحاسبة المالية والمراجعة ويترأسها عبدالله جمعة.

وذكر سلام، أن مساعدى مدير المشروع الدكتور "ندا جمال"، والدكتور "كريم كرم" يقوما بمتابعة عمل اللجان العلمية ووضع الخطة الأسبوعية ومتابعة انتظام تقفيل الحالات على السيستم فى انضباط ودقة.

واستعرض سلام نشاط مسؤولى الجهات والهيئات لما يقومون به من متابعة سرعة الإنجاز للحالات القديمة قبل الحديثة لتحقيق السرعة، ويعد التعاون البناء بين مدير المشروع بالمستشفيات الجامعية الدكتور محمد زكى هو أعلى إنجاز، وكذا الدور الحيوى لرؤساء الهيئات والجهات، بقيادة الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتورة مها إبراهيم أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد زكى رئيس المؤسسة العلاجية.